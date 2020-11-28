Украина берет второе золото чемпионата Европы в Киеве

Украинская грация Полина Карика завоевала золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Киеве. Наша гимнастка заняла первое место в индивидуальном упражнении с мячом среди юниорок. После выступления всех гимнасток судьи пересматривали результаты из-за протеста, однако на итоговый результат это не повлияло. Чемпионат Европы по гимнастике в Киеве. Онлайн дня.
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- Полина Карика (Украина) – 22.8
- Стляна Николова (Болгария) – 22.7
- Елизавета Зоркина (Беларусь) – 22.55
Чего не скажешь об индивидуальном соревновании со скакалкой. В этом упражнении украинка Карина Сидорак претендовала на бронзовую медаль, однако после пересмотра оценок ее опередила белоруска Ева Брезалиева.
- 1. Дина Агишева (Беларусь) – 21.55
- 2. Дарья Атаманов (Израиль) – 21.5
- 3. Ева Брезалиева (Беларусь) – 20.85
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