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Украина берет второе золото чемпионата Европы в Киеве

28 ноября, 14:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

В упражнении со скакалкой у нашей страны "украли" бронзовую медаль

Украинская грация Полина Карика завоевала золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Киеве. Наша гимнастка заняла первое место в индивидуальном упражнении с мячом среди юниорок. После выступления всех гимнасток судьи пересматривали результаты из-за протеста, однако на итоговый результат это не повлияло. Чемпионат Европы по гимнастике в Киеве. Онлайн дня.

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  • Полина Карика (Украина) – 22.8
  • Стляна Николова (Болгария) – 22.7
  • Елизавета Зоркина (Беларусь) – 22.55

Чего не скажешь об индивидуальном соревновании со скакалкой. В этом упражнении украинка Карина Сидорак претендовала на бронзовую медаль, однако после пересмотра оценок ее опередила белоруска Ева Брезалиева.

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  • 1. Дина Агишева (Беларусь) – 21.55
  • 2. Дарья Атаманов (Израиль) – 21.5
  • 3. Ева Брезалиева (Беларусь) – 20.85

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медаль художественная гимнастика Чемпионат Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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