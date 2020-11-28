Украина берет второе золото чемпионата Европы в Киеве

В упражнении со скакалкой у нашей страны "украли" бронзовую медаль

Украинская грация Полина Карика завоевала золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Киеве. Наша гимнастка заняла первое место в индивидуальном упражнении с мячом среди юниорок. После выступления всех гимнасток судьи пересматривали результаты из-за протеста, однако на итоговый результат это не повлияло. Чемпионат Европы по гимнастике в Киеве. Онлайн дня.

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Полина Карика (Украина) – 22.8

Стляна Николова (Болгария) – 22.7

Елизавета Зоркина (Беларусь) – 22.55

Чего не скажешь об индивидуальном соревновании со скакалкой. В этом упражнении украинка Карина Сидорак претендовала на бронзовую медаль, однако после пересмотра оценок ее опередила белоруска Ева Брезалиева.

1. Дина Агишева (Беларусь) – 21.55

2. Дарья Атаманов (Израиль) – 21.5

3. Ева Брезалиева (Беларусь) – 20.85

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