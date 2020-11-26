Что это за движ с "художницами" в Киеве? Раскрываем все секреты чемпионата Европы

Если в ваше инфополе еще не залетели пестрые изображения украинских гимнасток в образах бабочек (по крайней мере так нам их расшифровали), или вы еще не разобрались, что же это за движ с нашими "художницами", – сейчас это исправим.

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Все просто, хоть и, как всегда, драматично. С 26 по 29 ноября Киев во второй раз в истории будет принимать чемпионат Европы по художественной гимнастике. Чемпионат, значимость которого кардинально перевернулась за последние девять месяцев – в самых разных смыслах.

Сначала соревнования планировались на май, и еще в начале года в них чувствовался предолимпийский привкус, атмосфера репетиции Токио-2020 и даже определенный символизм. Ведь 16 лет назад – в олимпийском 2004-м – в Киеве состоялся наш дебютный чемпионат Европы по этому виду спорта, который как раз-таки предшествовал Играм в Афинах.

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Как тут не включиться ностальгии по одним из лучших лет художественной гимнастики Украины. Перед глазами же сразу последнее выступление в карьере Тамары Ерофеевой: ее единственный выход с булавами, красный комбинезон, музыка "Мулен Руж" и эмоциональное прощание с публикой. А еще – легендарное "Лебединое озеро" Анны Бессоновой, "Полет шмеля" Натальи Годунко и героические "пиратки" на волнах-полотнах.

Однако, с началом пандемии такие ассоциации стали второстепенными, а предчувствие чемпионата приглушилось. На первый план вышел коронавирус, а с ним – карантин, новые меры безопасности и новые правила жизни и выживания.

Олимпийские игры были перенесены на 2021 год, а чемпионат Европы, который все-таки решили провести, хотя и в непривычные даты, больше не является квалификационным. Было решено, что в нынешней ситуации раздавать олимпийские лицензии (по крайней мере в этом виде спорта) сейчас было бы несправедливым, ведь карантинные нормы, заболеваемость и последствия пандемии слишком отличаются от страны к стране, чтобы ожидать достаточный уровень подготовки от всех команд. Соответственно, возможность и желание участвовать в соревнованиях также есть далеко не у всех.

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Именно поэтому список участниц, среди которых более ста гимнасток из 23 стран, в этом году будет значительно скромнее, чем мы привыкли. Многие сборные и отдельные спортсменки снялись или даже не заявлялись на чемпионат. Не будет, в частности, России, Италии, Грузии, Греции, а также сильных болгарских и белорусских "групповичек". Пропустит соревнования и одна из лучших гимнасток Беларуси Кацярына Галкина, которая восстанавливается после операций.

Украина также осталась без лидеров прошлого сезона. Бронзовый призер ЧМ-2019 в упражнениях с булавами Влада Никольченко, по словам главного тренера сборной Ирины Дерюгиной, психологически не готова к чемпионату:

"Она в стрессе. Год был психологически сложный. Когда только перенесли Олимпиаду, было очень тяжело вообще удержать детей в зале. Три человека в групповых упражнениях ушли почти сразу. Влада говорит, что не любит тренироваться, а любит выступать. А соревнований не было. Это стресс, с которым она пока не может справиться".

Между тем вице-чемпионка Юношеских Олимпийских игр-2018 Кристина Пограничная до сих пор лечит травму ноги, которую получила на Кубке Дерюгиной в сентябре. Пропуск чемпионата этими гимнастками может многих расстроить и насторожить, однако не забывайте, что главные старты (надеемся) будут все-таки в следующем году, и у девушек еще есть время, чтобы вернуться в боевой режим и позаботиться о физическом и психологическом здоровье.

Но отсутствие некоторых звездных гимнасток ни в коем случае не должно умалять значимость результатов тех спортсменок, которые все же будут выступать в Киеве. Да, лайнап явно не топовый, но в этом виде спорта соперниц не выбирают. И если уж турнир проводят и не снимают с него статуса чемпионата Европы, то и называть его победительниц мы будем чемпионками Европы, как называем олимпийской чемпионкой Лори Фан, которая выиграла Игры-1984 в отсутствие СССР и других социалистических стран, которые их бойкотировали.

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На кого же тогда смотреть?

Достойных гимнасток на чемпионате все равно достаточно. Для Украины это прежде всего наша команда в групповых упражнениях, которая является фавориткой соревнований и, независимо от результатов, всегда может обеспечить зрелище. В обновленную в этом сезоне пятерку "лебедей" (спойлер к одной из их композиций, если вы еще не видели) вошли Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Мария Высочанская, Мариола Бондарчук и Диана Баева.

Их главные соперницы – Израиль и Азербайджан, хотя сюрпризов можно ожидать и от Эстонии. Группы разыграют наибольшее количество медалей: в многоборье, двух финалах в отдельных видах (5 мячей и 3 обруча + 2 пары булав) и команде, где их результаты будут суммироваться с баллами юниорок.

В индивидуальных соревнованиях "сине-желтые" будут болеть за Викторию Оноприенко, которая в этом сезоне стабильно неожиданно, как бы оксиморонно это не звучало, возглавляет сборную, и Еву Мелещук, которая также способна удивлять, когда находит в себе запал. В 2020-м Виктория выиграла чемпионат Украины и Кубок Дерюгиной и, казалось, лучше всех из команды справилась с карантинным перерывом. Поэтому будет интересно понаблюдать, изменилось ли что-то за последние два месяца.

Шансы на медаль и тем более "золото" прогнозировать сложно, так как конкуренток хватает и без россиянок и итальянок. Среди них – израильтянки Линой Ашрам, которую можно считать самой сильной гимнасткой этого чемпионата (правда, в 2020-м мы ее почти не видели, поэтому кто знает), и Николь Зеликман, наши частые гостьи – белоруски Анастасия Салос и Алина Гарнасько, болгарки Боряна Калейн и Катрин Тасева и многие другие. В воскресенье они разыграют титул абсолютной чемпионки.

Потихоньку будем привыкать и к новым именам во время просмотра юниорских соревнований. Украину здесь будут представлять перспективные Мелания Тур, Карина Сидорак и Полина Карика.

А что с безопасностью?

Одно из главных беспокойств накануне чемпионата Европы касалось самой его целесообразности и уровня безопасности, который организаторы могли бы гарантировать в то время, как количество случаев коронавируса и в Украине, и вообще в Европе растет. В среду у нас зафиксировали рекордные 15 331 подтвержденных заболеваний за сутки, а по количеству тестов на миллион населения мы до сих пор вне топ-100 в мире.

Но эти показатели не были решающими. По словам министра спорта Вадим Гутцайт, чемпионат отменили бы только при полном локдауне, а карантин выходного дня спортивных соревнований не касается.

Сомневалась в том, стоит ли сейчас рисковать и проводить турнир, в частности, судья Лидия Виноградная. На своей странице в фейсбуке она описала ситуацию в Украине для иностранных читателей, поделившись, что среди ее знакомых уже много больных коронавирусом и даже есть летальные случаи, и рассказав о трудностях с поиском свободных больничных коек.

"Сейчас приезд в Украину напоминает игру в русскую рулетку, – подытожила Лидия. – Но по крайней мере вы должны знать, что играете в нее, не так ли? Выбор за вами".

Для украинского спортивного сообщества эта позиция достаточно непопулярна. Большинство – по крайней мере публично – утверждают, что чемпионат необходим и что он может спасти положение художественной гимнастики, которое за этот год пошатнулось, как и многие другие сферы деятельности. Как именно? Наверное, поддержав соревновательный дух и предоставив гимнасткам платформу и возможность выступить и набраться опыта, чего сейчас не хватает.

Представитель "Медиа Группы Украина", который будет заниматься трансляцией соревнований, Федор Гречанинов даже – несколько гиперболизировано – провел параллель с тем, как в Сараево во время войны в 1993 году решили провести конкурс красоты.

По сравнению с Кубком Дерюгиной, меры безопасности обещают значительно более сильные и заметные: European Gymnastics разработал специальный протокол для организаторов. Хотя, если вы читали о системе организации соревнований этого года, скажем, в американском фигурном катании, где создавали "мини-пузыри" с почти полной изоляцией участников для домашних турниров, то гимнастические ограничения вам покажутся достаточно лайтовыми.

Европа пройдет без зрителей, но посмотреть соревнования придут и несколько VIP-гостей, а церемониями открытия и закрытия будут рулить ведущие канала "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич. Однако все они, как и участницы , члены делегаций, волонтеры, журналисты и другие аккредитованные лица будут иметь доступ к турниру только с отрицательным тестом на ковид и в масках.

Маски, к слову, можно снимать только гимнасткам – во время выступления или тренировки. А перед тем, как касаться предмета (кроме своего, если он больше никому не доступен), необходимо продезинфицировать руки и ноги. Запасные предметы, лежащие у ковра, также должны быть стерилизованы. Церемонии награждения будут максимально бесконтактные.

Между судьями на этот раз установили перегородки, что уже заставило посмеяться фанов, которые задумались, способствует ли это объективному судейству. Передвижение по арене обещают контролировать, чтобы уменьшить возможность контактов, а делегациям рекомендуют не выходить за пределы места проведения соревнований и гостиницы. Хотя следует учитывать, что по дороге на арену и обратно (для местных) или в очереди на сдачу теста досконально защититься трудно.

Медицинская готовность, регулярная дезинфекция, наличие средств гигиены, план изоляции людей, если у них обнаружат коронавирус, ежедневный мониторинг здоровья гимнасток и членов делегаций – очевидные вещи, без которых также сейчас не обойтись. Посмотрим, насколько добросовестно все эти правила будут соблюдать. Все-таки, когда заранее присутствует элемент недоверия и опасения, бывает приятно ошибаться, если потом это не оправдывается.

Расписание соревнований: http://kyiv2020.com/program/

Трансляция будет проходить на платформе OLL.TV, финалы в субботу и воскресенье покажет телеканал "Индиго". За пределами Украины посмотреть чемпионат можно будет на Eurovision Sports (взрослые) и GYMTV.online (юниоры).

Сюжеты канала "Украина" о наших участницах ЧЕ:

Виктория Оноприенко: https://kanalukraina.tv/ua/episode/istoriya-uspeha-viktorii-onoprienko

Ева Мелещук: https://kanalukraina.tv/ua/episode/istoriya-uspeha-gimnastki-evy-meleshchuk

Анастасия Возняк (группа): https://kanalukraina.tv/ua/episode/istoriya-uspeha-anastasiya-voznyak

Валерия Юзьвяк (группа): https://kanalukraina.tv/ua/episode/istoriya-uspeha-gimnastki-valerii-yuzvyak

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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