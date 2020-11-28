Чемпионат Европы по гимнастике в Киеве. Онлайн дня

Сегодня определятся медалисты в двух соревнованиях юниров и трех – среди взрослых

С 26 по 29 ноября в Киеве проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. Лучшие грации Старого Света борются за медали в столичном "Дворце Спорта". В субботу, 28 ноября будут разыграны очередные комплекты наград. Ниже приводим расписание дня и оперативные результаты. Ранее мы писали, как Украина добывала первые медали чемпионата Европы.

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13.00 – 14:10 Индивидуальные юниорки (скакалка, мяч) – финал

Скакалка:

1. Дина Агишева (Беларусь) – 21.55

2. Дарья Атаманов (Израиль) – 21.5

3. Ева Брезалиева (Беларусь) – 20.85

Мяч:

1. Полина Карика (Украина) – 22.8

2. Стляна Николова (Болгария) – 22.7

3. Елизавета Зоркина (Беларусь) – 22.55

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14:15 – 15:25 Индивидуальные юниорки (булавы, лента) – финал

16:00 – 16:45 Групповые упражнения среди взрослых (5 мячей) – финал

17:00 – 17:45 Групповые упражнения среди взрослых (3 обруча + 2 пары булав) – финал

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Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

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Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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