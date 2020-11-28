Как Украина добывала первые медали чемпионата Европы. Репортаж с турнира художниц в Киеве

"Спасибо, джуниоры!" С такими словами вчера выходили из главного зала киевского Дворца спорта наши гимнастки-групповички. Как только на табло высветились финальные оценки сборной Израиля, девушки поняли, что соперницы заняли второе место, а "золото" в командном первенстве чемпионата Европы получила именно Украина!

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Серьезные ошибки в обоих групповых упражнениях заставили понервничать за, как казалось еще до начала соревнований, очевидное первое место "сине-желтых" в этой категории. Но юниорки, которые выступили раньше и чьи баллы учитывались в командном зачете, подготовили настолько надежную "подушку безопасности" для своих старших коллег, что те не потеряли лидерства даже после двух выходов за ковер.

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Неудивительно, что групповички так яро и с облегчением благодарили и обнимали юных Карину Сидорак, Меланию Тур и Полину Карику, чей вклад был, наверное, ключевым в этой медали.

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Украина выиграла с суммой 237.15 балла. И, хоть мы все помним, что состав участников нынешнего чемпионата Европы далеко не полный, это "золото" все равно останется в истории. Последний раз командную победу в континентальном первенстве Украина получала в далеком 1996 году в норвежском Аскере. Только тогда ее давали по сумме результатов сеньйорок-личниц, и на первой строчке стояли Екатерина Серебрянская и Елена Витриченко.

Для Израиля, который получил 236.9 балла, это, на удивление, первая командная награда в истории чемпионатов Европы, а Азербайджан, занявший третье место (226.175), не был в призах с 2009 года.

Спортсменки буквально награждали сами себя: во время церемонии самостоятельно надевали медали на шею, и некоторые все же не удержались от традиции эти медальки укусить. Обидно только, что бесконтактная церемония была еще и в экспресс-формате, и гимны победительниц играли не полностью.

Группы: в фаворе – ретро-минимализм

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Несмотря на то, что украинкам в своих выступлениях пришлось побегать за пределы площадки и догонять то мяч, то обруч, сами постановки на этот раз показались более мощными, чем при первом просмотре на Кубке Дерюгиной в сентябре.

Речь о мощности и технической, и хореографической. Правда, упражнение с обручами и булавами под "Лебединое озеро" получилось несколько сумбурным из-за нескольких помарок и неточных ловль. Ошибки помешали побороться за титул в многоборье, но "бронзу" с 63.7 балла девушки все же заслужили. Для Украины это лишь вторая медаль в истории: последний раз наша группа становилась третьей в европейском многоборье во времена, когда в ее составе еще была Тамара Ерофеева – в 1997 году в греческих Патрах.

23 года назад украинок обошли Россия и Греция. В 2020-м – Израиль (67.575), который и здесь дебютировал, но уже в статусе топ-сборной чемпионата Европы, и Азербайджан (66.3).

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Последний, хоть и уступил, впечатление оставил даже ярче. Прежде всего благодаря драматическому упражнению с пятью мячами с, как всегда, небанальной хореографией. Их минималистичные черные ретро-купальники – без камней, перьев, юбочек или других выкрутасов, которые порой отвлекают от восприятия непосредственно движений гимнасток – стали хитом первого дня.

Юниорки: украинские "борчини" и "Гоп-ца" от конкуренток

Благодаря успешному выступлению в командном турнире, который одновременно был и квалификацией, сегодня мы увидим украинок во всех четырех финалах. По юниорскими правилам, попасть туда могли только по одной гимнастке от страны. В двух финалах – со скакалкой и лентой – выступит Карина Сидорак, у которой, возможно, лучшее владение предметом из нашей троицы. Жаль, что ее не заявили на булавы – сильнейший вид Карины. Тем не менее, она стала лучшей из украинок в обоих видах, в которых принимала участие.

В финал же с мячом прошла Полина Карика, а Мелания Тур, которая единственная была заявлена на все четыре вида, в первых трех уступила партнершам по команде, но в последней попытке таки завоевала финал с булавами. Как сказала Мелания Тур после выступления:

"Украина – такая страна, что она с самого зарождения за все борется. У нас народ сильный. Поэтому потеря предмета не означает, что жизнь закончилась. Мы продолжаем упражнение дальше и пытаемся наверстать сложность другими элементами".

Их основными соперницами будут гимнастки из Израиля, Беларуси и Болгарии, особенно израильтянка Дарья Атаманов, которая прошла во все четыре финала и получила самый высокий балл в мяче и ленте.

А еще ожидается повтор вчерашнего хит-парада песен "Воплей Видоплясова". Для юниорок этот чемпионат Европы – главный старт сезона (в отличие от сеньйорок, которые рассчитывали на Олимпиаду), поэтому некоторые гимнастки старались подбирать музыку страны-хозяйки. Обычно это бывают вариации гопака, а тут нарисовался целый фан-клуб "ВВ".

Под их композиции выступали сразу три девушки: азербайджанка Алина Гозалова плясала "Гоп-цу" с булавами:

А француженки Лили Романатксо и Эльза Сомвиль представили две версии "Були на селі":

У некоторых участниц звучали и народные украинские мелодии, а также "Смерека" Mad Heads.

Во времена, когда трибуны были забиты зрителями, такой выбор в Украине восприняли бы особенно благосклонно.

Из новостей о сеньорках: охрана отмена

После неожиданного исчезновения с заявки одной из лидеров сборной Влады Никольченко (что объясняли ее стрессом и психологической неготовностью выступать) вчера вечером она так же неожиданно в эту заявку вернулась. Причем в списках она заменила не Еву Мелещук, как многие могли подумать, а Викторию Оноприенко – чемпионку Украины и Кубка Дерюгиной этого года. Оправдает ли себя такая замена, проверим уже завтра.

Также ранее анонсировалось, что после Кубка Ева изменит упражнение с булавами, которую она выполняет под "Mi Gente", но, по словам тренера Ириши Блохиной, от этой идеи отказались из-за того, что в приоритете стояла организационная подготовка:

"Когда мы получили право на проведение чемпионата Европы, мы еще не знали, сможем ли осуществить все требования по ковиду во Дворце спорта. Кубок был в жестких рамках, но не было четких "нельзя". Все чувствовали себя спокойнее. А сейчас каждый человек несет огромную ответственность. Еще две недели назад нам все говорили, что чемпионата Европы не будет, но мы сегодня стоим здесь и делаем историю".

Где смотреть чемпионат Европы

Трансляция будет проходить на платформе OLL.TV, финалы в субботу и воскресенье покажет телеканал "Индиго".

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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