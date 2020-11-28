С ковра на арену Цирка дю Солей: удивительный путь Тамары Ерофеевой (видео)

Чемпионат Европы по художественной гимнастике Украина принимает впервые с 2004 года. Именно ЧЕ-2004 стал последним в карьере Тамары Ерофеевой.

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Ерофеева была примой художественной гимнастики начала 2000-х. Четыре "золота" чемпионатов мира и бесконечное количество серебряных и бронзовых наград европейского и мирового первенств.

Еще когда Тамара блистала в спорте, ее взяли на карандаш продюсеры знаменитого Цирка дю Солей. И как только наша грация сошла с ковра, ее тут же пригласили на арену цирка. Там у Тамары был сольный номер с обручем. "Если сравнивать шоу и гимнастику, то обратная сторона медали в спорте намного-намного тяжелее. В шоу все не так жестко", – говорила в интервью "Сегодня" Ерофеева.

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Пожив несколько лет на чемоданах, Ерофеева решила осесть в Лас-Вегасе, куда ее пригласили в V – The Ultimate Variety Show. Там у нее тоже номер с обручами. "В принципе, та же гимнастика, но немножко другая", – говорит спортсменка.

За океаном Тамара познакомилась с цирковым гимнастом Стояном Мечкаровым. Осенью 2010-го у пары родился сын, которого назвали Александр.

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Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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