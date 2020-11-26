Смотр красавиц в Киеве: выберите самую красивую гимнастку Европы (ФОТО)

В четверг в Киеве стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Несмотря на бушующую в мире пандемию коронавируса, в украинскую столицу приехали грации из двух десятков стран. К началу турнира мы проводили конкурс "Мисс сборной Украины". Его победительницей стала Диана Баева.
Теперь же мы выберем самую красивую гимнастку чемпионата Европы. В нашу десятку претенденток вошли – три представительницы Украины, набравшие в опросе больше всего голосов (кроме Влады Никольченко, которая снялась с ЧЕ); и семь самых красивых спортсменок из других стран (мнение редакции).
УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА
Диана Баева (Украина)
Валерия Юзьвяк (Украина)
Ева Мелещук (Украина)
Эвелин Наптал (Эстония)
Дениса Штепанкова (Чехия)
Яна Крамаренко (Израиль)
Катрин Тасева (Болгария)
Дане Коллар (Франция)
Линой Ашрам (Израиль)
Кармели Рейска (Эстония)
Напомним, что чемпионат Европы проходит при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".
Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.
Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве
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