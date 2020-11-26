Смотр красавиц в Киеве: выберите самую красивую гимнастку Европы (ФОТО)

Наш конкурс к чемпионату Европы по художественной гимнастике

В четверг в Киеве стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Несмотря на бушующую в мире пандемию коронавируса, в украинскую столицу приехали грации из двух десятков стран. К началу турнира мы проводили конкурс "Мисс сборной Украины". Его победительницей стала Диана Баева.

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Теперь же мы выберем самую красивую гимнастку чемпионата Европы. В нашу десятку претенденток вошли – три представительницы Украины, набравшие в опросе больше всего голосов (кроме Влады Никольченко, которая снялась с ЧЕ); и семь самых красивых спортсменок из других стран (мнение редакции).

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА

Диана Баева (Украина)

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Валерия Юзьвяк (Украина)

Ева Мелещук (Украина)

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Эвелин Наптал (Эстония)

Дениса Штепанкова (Чехия)

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Яна Крамаренко (Израиль)

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Катрин Тасева (Болгария)

Дане Коллар (Франция)

Линой Ашрам (Израиль)

Кармели Рейска (Эстония)

Напомним, что чемпионат Европы проходит при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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