Спортсменку, получившую допинг во время секса, допустили к Олимпиаде

13-кратная чемпионка мира из Канады Лоуренс Лапуант, которую подставил ее парень-футболист, все-таки сможет выступить на Играх в Токио

Лоуренс Венсан-Лапуант / Фото: sportsnet.ca

13-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоуренс Лапуант включена в состав сборной Канады на Олимпиаду в Токио, несмотря на поражение в отборочных стартах.

Об этом сообщает CBC.

Напомним, летом 2019 года канадка Лоуренс Лапуант погорела на допинге и была отстранена от соревнований. Однако впоследствии каноистка добилась оправдания, доказав, что запрещенный препарат попал в ее организм в результате "обмена биологическими жидкостями с бывшим парнем". Мужчина занимался американским футболом и употреблял лигандрол, предательски не предупредив об этом свою секс-партнершу.

В итоге Лапуант вернулась к выступлениям, а международная федерация с учетом отмены из-за пандемии ряда отборочных стартов выразила готовность включить звездную канадку в состав участниц ОИ-2020 сверх квоты.

Ожидается, что на Играх в Токио (23 июля – 8 августа) 29-летняя Лоуренс Лапуант выступит на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, а также в заезде двоек на 500 метров в одном экипаже с Кэти Винсент.

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Ранее допинг-обвинения сняли с украинской теннисистки Даяны Ястремской.