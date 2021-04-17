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Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсети

17 апреля, 10:53

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра стала известной после секс-скандал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, когда она поругалась с подругой из-за секса

Известная бразильская спортсменка Ингрид Оливейра снова взбудоражила соцсети пикантным фото. Девушка запостила фото в мокром купальнике и собрала десятки тысяч лайков и восторженных комментариев.

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Напомним, что Ингрид Оливейра прославилась секс-скандалом на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В олимпийской деревне Ингрид хотела заняться сексом с бразильским гребцом Педро Гонсалвешем, для этого она попросила свою соседку выйти из комнаты. С Джованной Педросой они выступали в дуэте на Играх. Но Педроса позавидовала подруге и пожаловалась в олимпийский комитет. Разразился скандал. В итоге Оливейра в дуэте с Педросой заняли последнее место и решили больше не выступать вместе.

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Прыжки в воду Ингрид Оливейра
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