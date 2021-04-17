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Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережі

17 квітня, 10:53

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Бразильська стрибунка у воду Інгрід Олівейра стала відомою після секс-скандалу на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро, коли вона посварилася з подругою через секс

Відома бразильська спортсменка Інгрід Олівейра знову розбурхала соцмережі пікантним фото. Дівчина запостила фото в мокрому купальнику і зібрала десятки тисяч лайків і захоплених коментарів.

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Нагадаємо, що Інгрід Олівейра прославилася секс-скандалом на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. В олімпійському селищі Інгрід хотіла зайнятися сексом з бразильським гребцем Педро Гонсалвешем, для цього вона попросила свою сусідку вийти з кімнати. З Джованною Педросою вони виступали в дуеті на Іграх. Але Педроса позаздрила подрузі і поскаржилася до олімпійського комітету. Вибухнув скандал. В результаті Олівейра в дуеті з Педросою посіли останнє місце і вирішили більше не виступати разом.

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Стрибки у воду Ингрид Оливейра
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