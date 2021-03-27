Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите, не обожгитесь

У Джулианны Киссинджер есть собственная армия болельщиков

Знаменитая модель Джулианна Киссинджер оказалась заядлой болельщицей американского футбола. Девушка с португальскими и немецкими корнями выстроила успешную карьеру в модельном бизнесе и имеет более шести миллионов поклонников в соцсетях.

Выбор фанатов объяснить не трудно. Вы только посмотрите, какими фото Джулианна делится со своими поклонниками в Instagram.

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