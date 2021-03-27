Українська
$ 27,97
33,03
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости спорта

Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите, не обожгитесь

27 марта, 00:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

У Джулианны Киссинджер есть собственная армия болельщиков

Знаменитая модель Джулианна Киссинджер оказалась заядлой болельщицей американского футбола. Девушка с португальскими и немецкими корнями выстроила успешную карьеру в модельном бизнесе и имеет более шести миллионов поклонников в соцсетях.

Выбор фанатов объяснить не трудно. Вы только посмотрите, какими фото Джулианна делится со своими поклонниками в Instagram.

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
модель девушка американский футбол WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тоньше не бывает! Дзюдоистка Белодед поразила ангельской талией в компании другой красотки
Тоньше не бывает! Дзюдоистка Белодед поразила ангельской талией в компании другой красоткиДругие
"Какая боль! Девушки вздрогнули": гимнаст Верняев получил снарядом между ногДругие
"Это просто кайф": вид сверху на тренировке сексуальной спортсменкиДругие
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спорта
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спортаДругие
Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедистки
Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедисткиДругие
Оксана, ты ли это? Такой Баюл мы еще не видели!
Оксана, ты ли это? Такой Баюл мы еще не видели!Другие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять