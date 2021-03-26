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Девушка футболиста призналась в любви к секс-игрушкам и пообещала интимное видео

26 марта, 22:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Фото горячей Ауры Руис

Девушка испанского футболиста Хесе Родригеса, выступающего сейчас за "Лас-Пальмас", рассказала об интимных предпочтениях пары. Аура Руис призналась, что любит различные секс-игрушки и обещает выпустить интимное видео с возлюбленным.

"У меня их очень много, фанатею от этого! Использую их в отношениях с партнером. Есть такие, о которых он даже не знал", – призналась Аура в интервью Mtmad.

Хесе является воспитанником мадридского "Реала", также успел поиграть в "Пари Сен-Жермен", "Сток Сити", "Бетис", "Спортинг". Футболист становился чемпионом Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов, по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Яркие фото Ауры Руис в Instagram:

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девушка WAGs Хесе Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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