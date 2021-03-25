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"Я это люблю": легкоатлетка-красавица показала вид сзади

25 марта, 13:46

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Марина Бех-Романчук рапортует о занятиях в турецких землях

Сексуальная чемпионка Европы-2021 по прыжкам в длину продолжает радовать своих фоловеров кадрами в социальных сетях. Легкоатлетка Марина Бех сейчас проводит сбор в Белеке, что не мешает ей делиться кадрами как спортивными, так и из личной жизни.

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Вчера длинноногая украинская чемпионка разбудила соцсети. Ярославав Магучих также отправились на подготовку в теплые края.

Бех-Романчук на своей страничке в Instagram опубликовала очередное провокационное фото с "видом сзади", подчеркнув прелести своих форм. И сделала подпись на английском языке:

"Я люблю этот образ жизни. Люблю легкую атлетику".

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Также Марина вышла сегодня на тренировку на стадион и пожаловалась на прохладную погоду, хотя и светит солнышко.

Марина Бех на дорожке стадиона

Девушка также призвала последовать ее примеру и питаться здоровой пищей.

Недавно чемпионки-красавицы подняли Украину в ТОП-6 чемпионата Евро по легкой атлетике. Главным же стартом года для Бех и ее коллег будут летние Олимпийские игры в Японии.

Смотрите, как Марина красовалась перед зеркалом:

Марина Бех в спортзале похвасталась фигурой
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