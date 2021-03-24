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"Залипалово": длинноногая украинская чемпионка разбудила соцсети

24 марта, 20:58

Елена Павлова Елена Павлова

Ярослава Магучих улетела на сбор в солнечную Португалию

Чемпионка Европы-2021 в прыжках в высоту Ярослава Магучих практически не отдыхала после победы на мартовском Евро. 19-летняя днепрянка уже готовится в Португалии с прицелом на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

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Своим подписчикам Ярослава показала, как тренирует разбег в Монте Горду. "Залипалово", "Супер девушка", "Огонь", "7-мильные шаги", – отозвались фоловеры и даже посоветовали Магучих попробовать себе в тройном прыжке с такой базой.

А чуть раньше прыгунья выложила видео, где зажгла в танце. И подписчики были в восторге от того, как спортсменка двигается под музыку: "Это меня разбудило!", "Я люблю тебя, принцесса", "Идеально!", "Экспрессивно!", "Это репетиция танца после олимпийского "золота".

Напомним, несмотря на свой юный возраст, Ярослава Магучих уже может похвастаться победами на этапе "Бриллиантовой Лиги", "серебром" чемпионата мира, абсолютным рекордом Украины и рекордом мира в возрасте до 20 лет (206 см), а с недавних пор – и "золотом" европейского первенства!

Смотрите, как Магучих устанавливает рекорды

Видео: Сегодня

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танец Прыжки в высоту легкая атлетика Ярослава Магучих разминка
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