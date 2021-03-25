Горячая и опасная за 9,9 доллара! Сексуальная теннисистка продает свои фото

Девушка завершила карьеру в 2020 году из-за травмы и обосновалась в США

Бывшая российская теннисистка Софья Жук и во время спортивной карьеры баловала своих поклонников сексуальными фото в бикини и нижнем белье, а теперь пошла дальше и начала продавать свои снимки. Ранее мы давали невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара.

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"Счастливый четверг", — подписала горячее полуобнаженное фото 21-летняя блондинка, а также указала ссылку на персональный сайт, где по информации sport-express.ru, спортсменка продает подписку на свои снимки за 9,9 доллара в месяц. "Горячая и опасная", – ответил Софье подписчик.

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За свою карьеру Софья Жук выиграла шесть турниров серии ITF в одиночном разряде. А также стала победительницей юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде – Уимблдон-2015. В свое время занимала 135-е место в рейтинге WTA. Однако соблазнительная блондинка завершила карьеру в 2020 году из-за травмы.

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Ранее украинская звезда боев в клетке удалила фото, из-за которого ее назвали проституткой. Но мы его нашли.

Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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