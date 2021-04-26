Она восхищается Мариной Бех, хотя у самой фигура – просто космос (фото)

Серебряная призерка чемпионата Европы по прыжкам в высоту Ирина Геращенко накануне не удержалась от комплимента прыгунье в длину Марине Бех-Романчук, назвав ее фото в бикини сверху потрясающим.
Однако и у самой Геращенко фигура – просто космос.
"Где-то на просторах Instagram прочла: "Здоровым человека делают вовсе не сельдерей, а удовольствия, получаемые от жизни". Полностью с этим согласна", – написала недавно на своей страничке в соцсетях 26-летняя киевлянка Ирина Геращенко
И добавляет: "Счастье – это не получение каждого удовольствия или результата, которого только можешь пожелать. Счастье – это способность насладиться жизнью со спокойным сознанием, которое не требует постоянно чего-то большего".
Посмотрим же, как Ирина Геращенко наслаждается жизнью вне сектора для прыжков
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Отметим, что сердце Ирины не свободно. С 2019 года Геращенко замужем за прыгуном в высоту Сергеем Спильняком. Впрочем, в их семье летают даже животные.
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