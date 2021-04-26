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Она восхищается Мариной Бех, хотя у самой фигура – просто космос (фото)

26 апреля, 00:41

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В поисках эталона красоты? Тогда вам – сюда! Смотрите яркие снимки серебряной призерки чемпионата Европы в прыжках в высоту киевлянки Ирины Геращенко

Серебряная призерка чемпионата Европы по прыжкам в высоту Ирина Геращенко накануне не удержалась от комплимента прыгунье в длину Марине Бех-Романчук, назвав ее фото в бикини сверху потрясающим.

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Однако и у самой Геращенко фигура – просто космос.

"Где-то на просторах Instagram прочла: "Здоровым человека делают вовсе не сельдерей, а удовольствия, получаемые от жизни". Полностью с этим согласна", – написала недавно на своей страничке в соцсетях 26-летняя киевлянка Ирина Геращенко

И добавляет: "Счастье – это не получение каждого удовольствия или результата, которого только можешь пожелать. Счастье – это способность насладиться жизнью со спокойным сознанием, которое не требует постоянно чего-то большего".

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Посмотрим же, как Ирина Геращенко наслаждается жизнью вне сектора для прыжков

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Отметим, что сердце Ирины не свободно. С 2019 года Геращенко замужем за прыгуном в высоту Сергеем Спильняком. Впрочем, в их семье летают даже животные.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Прыжки в высоту спортсменка Ирина Геращенко легкоатлетка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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