Вот это ракурс! Сексуальная украинская легкоатлетка показала грудь сверху

Одна из самых сексуальных спортсменок Украины Марина Бех-Романчук, недавно выигравшая чемпионат Европы в прыжках в длину, а теперь готовящаяся покорить Олимпиаду в Токио, в очередной раз восхитила поклонников своей фигурой.
25-летняя уроженка Хмельницкой области опубликовала фото в соблазнительном бикини, на котором она идет по колена в воде.
Главная фишка снимка – ракурс. Очаровательная легкоатлетка показала свою грудь сверху.
"Очень важно совмещать упорную работу с активным отдыхом", – так подписала этот снимок у себя в Instagram Марина Бех-Романчук
"Потрясающее фото!" – не воздержалась от лайка украинская прыгунья в длину Ирина Геращенко
"Бомба!" "Огонь!", "Какая форма!" – поддерживают Ирину другие фолловеры Бех-Романчук
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