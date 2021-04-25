Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Вот это ракурс! Сексуальная украинская легкоатлетка показала грудь сверху

25 апреля, 22:44

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук придумала, как удивить своих поклонников – от фигуры этой красотки невозможно оторвать взгляд

Одна из самых сексуальных спортсменок Украины Марина Бех-Романчук, недавно выигравшая чемпионат Европы в прыжках в длину, а теперь готовящаяся покорить Олимпиаду в Токио, в очередной раз восхитила поклонников своей фигурой.

Реклама

25-летняя уроженка Хмельницкой области опубликовала фото в соблазнительном бикини, на котором она идет по колена в воде.

Главная фишка снимка – ракурс. Очаровательная легкоатлетка показала свою грудь сверху.

"Очень важно совмещать упорную работу с активным отдыхом", – так подписала этот снимок у себя в Instagram Марина Бех-Романчук

"Потрясающее фото!" – не воздержалась от лайка украинская прыгунья в длину Ирина Геращенко

"Бомба!" "Огонь!", "Какая форма!" – поддерживают Ирину другие фолловеры Бех-Романчук

Читайте также:

Реклама

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спортсменка Марина Бех WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчатьДругие
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легендыДругие
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсети
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсетиДругие
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спорта
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять