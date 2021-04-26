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Вона захоплюється Мариною Бех, хоча у самої фігура – просто космос (фото)

26 квітня, 00:41

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У пошуках еталону краси? Тоді вам – сюди! Дивіться яскраві знімки срібної призерки чемпіонату Європи зі стрибків у висоту киянки Ірини Геращенко

Срібна призерка чемпіонату Європи зі стрибків у висоту Ірина Геращенко напередодні не втрималася від компліменту стрибунці в довжину Марині Бех-Романчук, назвавши її фото в бікіні зверху приголомшливим.

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Однак і у самої Геращенко фігура – просто космос.

"Десь на просторах Instagram прочитала: "Здоровим людину роблять зовсім не селера, а задоволення від життя". Повністю з цим згодна", – написала недавно на своїй сторінці в соцмережах 26-річна киянка Ірина Геращенко

І додає: "Щастя – це не отримання кожного задоволення або результату, якого тільки можеш побажати. Щастя – це здатність насолодитися життям зі спокійною свідомістю, яка не вимагає постійно чогось більшого".

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Погляньмо ж, як Ірина Геращенко насолоджується життям поза сектором для стрибків

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Відзначимо, що серце Ірини не вільне. З 2019 року Геращенко одружена зі стрибуном у висоту Сергієм Спільняком. Утім, в їхній родині літають навіть тварини.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Стрибки у висоту спортсменка Ірина Геращенко легкоатлетка WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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