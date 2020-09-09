Украинские красавицы-прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в Германии

На турнире по легкой атлетике в немецком Дессау украинские спортсменки Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли весь пьедестал в прыжках в высоту. Ранее мы сообщали, что в День флага украинки поднялись на пьедестал "Бриллиантовой лиги".

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Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Левченко заняла первое место с результатом 1,96 метра, второй стала действующая вице-чемпионка планеты Магучих. Ярослава также показала 1,96 метра, но потратила больше попыток на преодоление предыдущих высот. Третья позиция осталась за Геращенко – 1.90 метра.

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Таким образом, Левченко установила новый рекорд на турнире в Дессау. Предыдущий находился на уровне 1,92 метра.

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Юлия Левченко / Фото: Instagram

Мы также писали, что "заруба" украинских высотниц в Польше завершилась победой Юлии Левченко. На турнире Irena Szewinska Memorial в Быдгоще Левченко перемахнула через планку на высоте два метра, а вот Магучих не смогла.

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