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Олимпийская чемпионка в выгодное время заболела COVID-19

16 апреля, 15:45

Олег Люлька Олег Люлька

Французская биатлонистка Анаис Бесконд подхватила коронавирус в межсезонье, так что сможет пролечиться без ущерба для своих спортивных результатов

Олимпийская чемпионка-2018 по биатлону Анаис Бесконд заболела COVID-19. Как бы странно это ни прозвучало, но 33-летняя француженка заразилась в относительно удачное для себя время – после завершения Кубка мира, когда у нее есть возможность сосредоточиться на лечении без ущерба для результатов.

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"Я не часто появлялась в Instagram в последнее время… Но вы будете смеяться: я подхватила коронавирус. В конце концов, после моих бесчисленных тестов в этом году, моих ограничительных действий и всех моих стратегий по избеганию контактов я подхватила вирус после чемпионата Франции. Это не на шутку утомляет", – рассказала в соцсетях о своем состоянии Анаис Бесконд

"Восстановившись, я снова отправлюсь на тренировку для нового приключения, на этот раз в направлении Игр-2022 в Пекине", – добавила француженка

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Ранее мы писали, что украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину. Спортсмены получили полторы тысячи доз. Хотя еще не факт, что Игры в Токио этим летом состоятся.

Видео: Сегодня

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биатлон спортсмены биатлонистка Анаис Бесконд COVID-19
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