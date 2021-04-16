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Олімпійська чемпіонка у вигідний час захворіла на COVID-19

16 квітня, 15:45

Олег Люлька Олег Люлька

Французька біатлоністка Анаїс Бесконд підхопила коронавірус в міжсезоння, тож зможе пролікуватися без шкоди для своїх спортивних результатів

Олімпійська чемпіонка-2018 з біатлону Анаїс Бесконд захворіла на COVID-19. Як би дивно це не прозвучало, але 33-річна француженка заразилася у відносно вдалий для себе час – після завершення Кубка світу, коли у неї є можливість зосередитися на лікуванні без шкоди для результатів.

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"Я не часто з'являлася в Instagram останнім часом... Але ви будете сміятися: я підхопила коронавірус. Зрештою, після моїх численних тестів цього року, моїх обмежувальних дій і всіх моїх стратегій щодо уникнення контактів я підхопила вірус після чемпіонату Франції. Це не на жарт стомлює", – розповіла в соцмережах про свій стан Анаїс Бесконд

"Відновившись, я знову вирушу на тренування для нової пригоди, цього разу в напрямку Ігор-2022 в Пекіні", – додала француженка

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Раніше ми писали, що українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину. Спортсмени отримали півтори тисячі доз. Хоча ще не факт, що Ігри в Токіо цього літа відбудуться.

Відео: Сьогодні

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біатлон спортсмени біатлоністка Анаіс Бесконд COVID-19
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