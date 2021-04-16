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Россия пытается всех одурачить: СМИ возмущены формой РФ для Олимпиады-2020

16 апреля, 09:45

Елена Павлова Елена Павлова

Костюмы для российской команды на ОИ-2020 в Токио в цветах национального флага вызвали протесты иностранных СМИ – среди них корреспондент New York Times Тарик Панья

Корреспондент издания New York Times в Лондоне Тарик Панья возмутился дизайном формы российских спортсменов для Олимпийских игр-2020. Костюмы для Токио были представлены накануне и напоминали флаг РФ, хотя его использовать запрещено из-за махинаций с допинг-пробами московской антидопинговой лабораторией.

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"Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещен на Олимпийских играх 2020 года", — написал Панья в своем Twitter

При этом, по заявлению олимпийского комитета России, в коллекции спортивной одежды объединили традиционную символику Сборной РФ с японскими мотивами.

Форма сборной России на Олимпиаду-2020/Фото olympic.ru

Форма сборной России на Олимпиаду-2020/Фото olympic.ru

"Российским спортсменам не разрешается выступать под российским флагом на спортивных мероприятиях в течение двух лет. Тем не менее, накануне Олимпиады в Токио2020 Олимпийский комитет России демонстративно представил спортивные костюмы и экипировку в национальных цветах", – также отреагировал немецкий ресурс Deutschlandfunk Sport

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Ранее Россия нашла новый вариант гимна для Олимпийских игр с украинскими корнями.

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Россия Олимпийские игры форма спортсмены Олимпиада-2020 флаг России
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