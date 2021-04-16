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Росія намагається всіх обдурити: ЗМІ обурені формою РФ для Олімпіади-2020

16 квітня, 09:45

Олена Павлова Олена Павлова

Костюми для російської команди на ОІ-2020 на Токіо в кольорах національного прапора викликали протести іноземних ЗМІ – серед них кореспондент New York Times Тарік Панья

Кореспондент видання New York Times у Лондоні Тарік Панья обурився дизайном форми російських спортсменів для Олімпійських ігор-2020. Костюми для Токіо були представлені напередодні і нагадували прапор РФ, хоча його використовувати заборонено через махінації з допінг-пробами московської антидопінгової лабораторії.

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"Подивіться, російська олімпійська форма схожа на гігантський російський прапор. Правильно – на російський прапор, який нібито заборонений на Олімпійських іграх 2020 року", – написав Панья в своєму Twitter

При цьому, за заявою олімпійського комітету Росії, в колекції спортивного одягу об'єднали традиційну символіку збірної РФ з японськими мотивами.

Форма збірної Росії на Олімпіади-2020/Фото olympic.ru

Форма збірної Росії на Олімпіади-2020/Фото olympic.ru

"Російським спортсменам забороняється виступати під російським прапором на спортивних заходах протягом двох років. Проте, напередодні Олімпіади в Токіо-2020 Олімпійський комітет Росії демонстративно представив спортивні костюми та екіпіровку в національних кольорах", – також відреагував німецький ресурс Deutschlandfunk Sport

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Раніше Росія знайшла новий варіант гімну для Олімпійських ігор з українським корінням.

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