Росія намагається всіх обдурити: ЗМІ обурені формою РФ для Олімпіади-2020

Кореспондент видання New York Times у Лондоні Тарік Панья обурився дизайном форми російських спортсменів для Олімпійських ігор-2020. Костюми для Токіо були представлені напередодні і нагадували прапор РФ, хоча його використовувати заборонено через махінації з допінг-пробами московської антидопінгової лабораторії.
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"Подивіться, російська олімпійська форма схожа на гігантський російський прапор. Правильно – на російський прапор, який нібито заборонений на Олімпійських іграх 2020 року", – написав Панья в своєму Twitter
При цьому, за заявою олімпійського комітету Росії, в колекції спортивного одягу об'єднали традиційну символіку збірної РФ з японськими мотивами.
Форма збірної Росії на Олімпіади-2020/Фото olympic.ru
"Російським спортсменам забороняється виступати під російським прапором на спортивних заходах протягом двох років. Проте, напередодні Олімпіади в Токіо-2020 Олімпійський комітет Росії демонстративно представив спортивні костюми та екіпіровку в національних кольорах", – також відреагував німецький ресурс Deutschlandfunk Sport
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