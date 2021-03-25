Українська
$ 27,87
32,94
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Олимпийские игры Токио 2020

Вместо "Катюши" Россия нашла новый вариант гимна для Олимпийских игр с украинскими корнями

25 марта, 15:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Спортсменов из РФ на соревнованиях в Токио могут отличать по музыке Чайковского

Делегация российских атлетов, которые отправятся на Олимпиаду в Японию ближайшим летом, по-прежнему находится в поиске гимна. Как известно, спортсменам РФ не разрешают появляться на соревнованиях в национальной символике из-за допингового скандала. Уже в марте стало известно, что "Катюша" не станет гимном России – решение суда.

Реклама

После вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне российский Олимпийский комитет (ОКР) нашел новый вариант, пишет "Чемпионат". Теперь функционеры предлагают рассмотреть в качестве гимна музыку знаменитого композитора XIX века Петра Чайковского.

Интересно, что Чайковский – родом из украинского рода козаков с фамилией Чайка. В юности будущий композитор учился в Киево-Могилянской академии и поменял свою фамилию.

Недавно стало известно, что три российских футболиста под подозрением в употреблении допинга.

Реклама

Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского уже одобрил Международный союз конькобежного спорта (ISU). Музыка звучала при награждении россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту и будет использована в случае их побед на мировом форуме по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта в Стокгольме. ОКР уже провел консультации с Международным олимпийским комитетом и предварительно получил "добро".

Смотрите сюжет о допинговом скандале в российском спорте:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Олимпийские игры гимн Катюша чайковский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Молния убила спортсменку, которая готовилась к Олимпиаде-2020
Молния убила спортсменку, которая готовилась к Олимпиаде-2020Другие
За свинью ответил. Олимпиаду-2020 потряс новый скандал
За свинью ответил. Олимпиаду-2020 потряс новый скандалОлимпиада-2020
Что такое
Что такое "не везет": олимпийский огонь погас в Японии во время эстафетыОлимпиада-2020
Вместо
Вместо "Катюши" Россия нашла новый вариант гимна для Олимпийских игр с украинскими корнямиОлимпиада-2020
Из России бегут звездные борцы: чемпион мира из Осетии стал сербом
Из России бегут звездные борцы: чемпион мира из Осетии стал сербомДругие
В Японии запустили эстафету олимпийского огня (фото, видео)
В Японии запустили эстафету олимпийского огня (фото, видео)Олимпиада-2020

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять