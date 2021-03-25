Вместо "Катюши" Россия нашла новый вариант гимна для Олимпийских игр с украинскими корнями

Спортсменов из РФ на соревнованиях в Токио могут отличать по музыке Чайковского

Делегация российских атлетов, которые отправятся на Олимпиаду в Японию ближайшим летом, по-прежнему находится в поиске гимна. Как известно, спортсменам РФ не разрешают появляться на соревнованиях в национальной символике из-за допингового скандала. Уже в марте стало известно, что "Катюша" не станет гимном России – решение суда.

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После вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне российский Олимпийский комитет (ОКР) нашел новый вариант, пишет "Чемпионат". Теперь функционеры предлагают рассмотреть в качестве гимна музыку знаменитого композитора XIX века Петра Чайковского.

Интересно, что Чайковский – родом из украинского рода козаков с фамилией Чайка. В юности будущий композитор учился в Киево-Могилянской академии и поменял свою фамилию.

Недавно стало известно, что три российских футболиста под подозрением в употреблении допинга.

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Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского уже одобрил Международный союз конькобежного спорта (ISU). Музыка звучала при награждении россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту и будет использована в случае их побед на мировом форуме по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта в Стокгольме. ОКР уже провел консультации с Международным олимпийским комитетом и предварительно получил "добро".

Смотрите сюжет о допинговом скандале в российском спорте:

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