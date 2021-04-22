Олимпийская чемпионка после приступа родила первенца в 38 лет

Знаменитая гимнастка Елена Замолодчикова, которая выиграла две золотые медали на Олимпийских играх-2000 в Сиднее, спустя 21 год стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка 2000 года по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова в 38 лет впервые стала мамой. Об этом у себя в Instagram сообщила ее подруга Светлана Хоркина.

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"Уважаемый спортивный мир! У нас прекрасная новость. Наша любимая Елена Замолодчикова родила первенца. Ура! Дорогая Лена, поздравляю тебя и бэбика. Растите крепкими и здоровыми, но я тебе благодарна, что именно так, как я заказывала – 21.04.2021", – написала Хоркина

В комментарии к посту Хоркиной Замолодчикова написала: "Спасибо большое. Люблю, обнимаю".

Напомним, на Играх-2000 в Сиднее Замолодчикова стала "золотой" в опорном прыжке и вольных упражнениях. Также она является двукратной чемпионкой мира (1999, 2002) и двукратной чемпионкой Европы (2000, 2002).

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Елена Замолодчикова / Фото: Getty Images

Как сообщали СМИ, в 2013 году грубостью директора детской спортивной школы по гимнастике, в которой работала тренером Замолодчикова, Елена была доведена до сердечного приступа. Он случился прямо на тренировке.

После госпитализации Замолодчика поправилась.

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