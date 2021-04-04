Теннисистка-миллионерша с необычной фамилией показала новорожденную дочку

Немецкая спортсменка Татьяна Мария во второй раз стала мамой

33-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария (до замужества – Малек) во второй раз стала матерью. У нее родилась дочь, которую назвали Сесилией. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

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За свою карьеру Татьяна выиграла один турнир WTA в одиночном разряде, а также четыре – в парном, суммарно заработав на корте 3 225 704 доллара призовых. В настоящее время она является 180-й ракеткой мира.

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Отметим, что в апреле 2013 года супругом Татьяны стал бывший французский теннисист Шарль Эдуар Мария – тогдашний ее тренер и менеджер. В декабре того же года у пары родилась первая дочь, которую назвали Шарлоттой.

Добавим, что в марте 2008 года у Татьяны было диагностировано серьезное заболевание – легочная эмболия. Однако после лечения, занявшего полгода, спортсменка сумела побороть недуг и возобновила карьеру.

Вскоре немецкая теннисистка намерена выйти из декрета и продолжить выступления.

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