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Третий ребенок родился в один и тот же день! Вот это хет-трик у звезды Барселоны

8 апреля, 16:12

Олег Люлька Олег Люлька

Появление на свет дочки Альбы, как и двух старших детей Антуана Гризманна, пришлось на 8 апреля

Нападающий Барселоны и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Альба 30-летний футболист сообщил в своем Twitter.

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Это невероятно, но Альба появилась на свет в один день со старшей сестрой Мией и братом Амаро. Старшая дочь французского форварда родилась 8 апреля 2016 года, а сын Амаро – 8 апреля 2019 года.

Таким образом именины всех троих своих детей Гризманн и его жена Эрика Чоперена будут праздновать в один и тот же день!

Гризманн
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Гризманн / Фото: AFP

Отметим, что жена Гризманна Эрика Чоперена – испанка баскского происхождения. Они познакомились в 2011 году, а поженились в 2017-м. По профессии девушка – детский психолог.

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Ранее мы писали, что у Фрэнка Лэмпарда родился четвертый ребенок. По этому показателю он догнал своего звездного друга Андрея Шевченко.

Также мы рассказывали, что теннисистка впервые родила от лечившего ее врача. Бывшей первой ракетке мира Елене Янкович уже 36.

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футболист Барселона родила Антуан Гризманн
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