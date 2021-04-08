Третий ребенок родился в один и тот же день! Вот это хет-трик у звезды Барселоны

Появление на свет дочки Альбы, как и двух старших детей Антуана Гризманна, пришлось на 8 апреля

Нападающий Барселоны и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Альба 30-летний футболист сообщил в своем Twitter.

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Это невероятно, но Альба появилась на свет в один день со старшей сестрой Мией и братом Амаро. Старшая дочь французского форварда родилась 8 апреля 2016 года, а сын Амаро – 8 апреля 2019 года.

Таким образом именины всех троих своих детей Гризманн и его жена Эрика Чоперена будут праздновать в один и тот же день!

Реклама Гризманн / Фото: AFP

Отметим, что жена Гризманна Эрика Чоперена – испанка баскского происхождения. Они познакомились в 2011 году, а поженились в 2017-м. По профессии девушка – детский психолог.

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