Олімпійська чемпіонка після серцевого нападу народила первістка в 38 років

Дворазова олімпійська чемпіонка 2000 року зі спортивної гімнастики Олена Замолодчикова в 38 років вперше стала мамою. Про це у себе в Instagram повідомила її подруга Світлана Хоркіна.
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"Шановний спортивний світе! У нас прекрасна новина. Наша люба Олена Замолодчикова народила первістка. Ура! Дорога Олено, вітаю тебе і бебіка. Ростіть міцними і здоровими, але я тобі вдячна, що саме так, як я замовляла – 21.04.2021", – написала Хоркіна
У коментарі до посту Хоркіної Замолодчикова написала: "Дуже дякую. Люблю, обіймаю".
Нагадаємо, на Іграх-2000 в Сіднеї Замолодчикова стала "золотою" в опорному стрибку і вільних вправах. Також вона є дворазовою чемпіонкою світу (1999, 2002) і дворазовою чемпіонкою Європи (2000, 2002).
Олена Замолодчикова / Фото: Getty Images
Як повідомляли ЗМІ, в 2013 році грубістю директора дитячої спортивної школи з гімнастики, в якій працювала тренером Замолодчикова, Олена була доведена до серцевого нападу. Він стався безпосередньо на тренуванні.
Після госпіталізації Замолодчика одужала.
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Раніше ми писали про незвичайний хет-трик зірки Барселони. Поява на світ доньки Альби, як і двох старших дітей Антуана Грізманна, припала на один і той же день – 8 квітня.
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