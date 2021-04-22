Олімпійська чемпіонка після серцевого нападу народила первістка в 38 років

Знаменита гімнастка Олена Замолодчікова, яка виграла дві золоті медалі на Олімпійських іграх-2000 в Сіднеї, через 21 рік стала мамою

Дворазова олімпійська чемпіонка 2000 року зі спортивної гімнастики Олена Замолодчикова в 38 років вперше стала мамою. Про це у себе в Instagram повідомила її подруга Світлана Хоркіна.

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"Шановний спортивний світе! У нас прекрасна новина. Наша люба Олена Замолодчикова народила первістка. Ура! Дорога Олено, вітаю тебе і бебіка. Ростіть міцними і здоровими, але я тобі вдячна, що саме так, як я замовляла – 21.04.2021", – написала Хоркіна

У коментарі до посту Хоркіної Замолодчикова написала: "Дуже дякую. Люблю, обіймаю".

Нагадаємо, на Іграх-2000 в Сіднеї Замолодчикова стала "золотою" в опорному стрибку і вільних вправах. Також вона є дворазовою чемпіонкою світу (1999, 2002) і дворазовою чемпіонкою Європи (2000, 2002).

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Олена Замолодчикова / Фото: Getty Images

Як повідомляли ЗМІ, в 2013 році грубістю директора дитячої спортивної школи з гімнастики, в якій працювала тренером Замолодчикова, Олена була доведена до серцевого нападу. Він стався безпосередньо на тренуванні.

Після госпіталізації Замолодчика одужала.

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