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Впервые стала мамой после коронавируса! Теннисистка родила от лечившего ее врача

6 апреля, 18:47

Елена Павлова Елена Павлова

Бывшей первой ракетке мира Елене Янкович уже 36

Бывшая первая ракетка мира Елена Янкович в 36 лет впервые стала мамой. Сербская теннисистка родила девочку от своего гражданского мужа врача Бранко Барача. Ранее скандальный теннисист из России стал отцом, но ребенка не увидит.

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Как сообщает сербское издание Kurir, пара познакомилась после Adria Tour – выставочного турнира, организованного Новаком Джоковичем. Во время соревнований Янкович вышла на корт после почти трехлетнего перерыва и контактировала с Джоковичем, у которого позже был обнаружен коронавирус.

Янкович тоже пришлось сдавала анализы, и в клинике, где проходило обследование, спортсменка познакомилась с Барачем. Пока Янкович лечилась от ковида, они с Барачем общались и затем начали встречаться. Избранник Елены – терапевт-ревматолог, работает в Институте ревматологии и частной белградской клинике.

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Елена Янкович

Елена Янкович / Фото: Facebook

В свое время Янкович сыграла турнир на высоте 3000 метров на подвесном мосту.

Элина Свитолина сыграла в теннис на крыше в Таиланде Видео: Instagram

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