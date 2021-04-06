Вперше стала мамою після коронавірусу! Тенісистка народила від лікаря, який її лікував

Колишня перша ракетка світу Олена Янкович у 36 років вперше стала мамою. Сербська тенісистка народила дівчинку від свого цивільного чоловіка лікаря Бранко Барача. Раніше скандальний тенісист з Росії став батьком, але дитину не побачить.

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Як повідомляє сербське видання Kurir, пара познайомилася після Adria Tour – виставкового турніру, організованого Новаком Джоковичем. Під час змагань Янкович вийшла на корт після майже трирічної перерви і контактувала з Джоковичем, у якого пізніше був виявлений коронавірус.

Янкович теж довелося здавала аналізи, і в клініці, де проходило обстеження, спортсменка познайомилася з Барачем. Поки Янкович лікувалася від ковіду, вони з Барачем спілкувалися і потім почали зустрічатися. Обранець Олени – терапевт-ревматолог, працює в Інституті ревматології та приватній белградській клініці.

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Олена Янкович / Фото: Facebook

Свого часу Янкович зіграла турнір на висоті 3000 метрівна підвісному мосту.

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