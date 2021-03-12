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Скандальный теннисист из России стал отцом, но ребенка не увидит

12 марта, 18:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкая модель Бренда Патеа родила дочь, но не хочет делить ее со Зверевым

Знаменитый теннисист Александр Зверев впервые стал отцом. Его бывшая девушка, немецкая модель румынского происхождения Бренда Патеа, вчера родила девочку. Об этом она сама сообщила на своей страничке в Instagram. Правда, еще осенью прошлого года Зверев бросил беременную супермодель и не общается с ней, но врет в интервью.

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27-летняя красавица призналась, что назвала дочь Майлой, и опубликовала ее фотографию рядом со своей рукой с тату.

Зверев – гражданин Германии с российским корнями. Порой на корте он выражает свои эмоции матерными словами русского языка. Играет Алекс под немецким флагом, а его отец выступал еще за СССР. В отношениях с Брендой Александр пребывал около года. В ноябре 2020-го Патеа заявила, что беременна, но ребенка собирается воспитывать одна.

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При этом спортсмен не проявлял никакого интереса к девушке после расставания – даже после того, как узнал, что она ждет от него ребенка.

Зверев-младший в свои 23 уже не впервые попадает в неприятную ситуацию. Ранее девушка обвинила теннисиста Зверева в избиении.

На данный момент Александр занимает седьмое место в мировом рейтинге. Интересно, что в это время в соцсетях он публикует свое фото из Мексики с подписью: "Пляж зовет"...

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