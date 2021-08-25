25 августа 22:00
Шахтер --
Монако --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралимпиада. Игры сильных духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Магучих после объятий с россиянкой получила квартиру

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 августа, 19:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бронзовая призерка Олимпиады Ярослава Магучих получила квартиру за свое выступление в Токио. Накануне спортсменке вручили ключи от собственной квартиры в Днепре
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

На Играх в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревновании по прыжкам в высоту. Помимо награды Магучих запомнилась скандальными объятиями с россиянкой Марией Ласицкене.

Реклама

Читайте также: Магучих после скандальных объятий с россиянкой измазала Украину смолой

Тогда в защиту спортсменки выступили некоторые ее коллеги с заявлениями, что спорт вне политики. Больше всего "преуспел" в этом каратист Станислав Горуна, написавший матерный пост в соцсетях.

Так как Магучих еще является и военнослужащей, ее вызвали в Минобороны, где быстро нашли виновного в скандале – ее руководителей. Сама же спортсменка заявила, что "имеет честь быть военнослужащей".

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Реклама

Примечательно, что вместе с Магучих квартиру получил участнику АТО Игорь Сулима. В 2014-м он прошел Иловайский котел, получил ранение и попал в плен. Боец пять лет ждал своей очереди на получение жилья вместе с женой и дочерью.

"Это очень круто, когда государство помогает и поддерживает олимпийцев и военнослужащих.

Это приятно и мотивирует показывать еще лучшие результаты", – поделилась впечатлениями Ярослава.

Напомним, после олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене Ярослава попала под волну критики. Бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион

В ответ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магучих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Австралия АвстралияAU
6
1
3
10
2
flag Китай КитайCN
5
1
2
8
3
flag ПКР ПКРRPC
3
1
2
6
4
flag Италия ИталияIT
2
1
2
5
5
flag Украина УкраинаUA
1
5
2
8
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
1
4
1
6
7
flag Бразилия БразилияBR
1
1
2
4
8
flag Нидерланды НидерландыNL
1
1
0
2
9
flag Белоруссия БелоруссияBY
1
0
0
1
10
flag Чили ЧилиCL
1
0
0
1
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
3
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
5
8:12
1
Показать больше
Пятница, 27 августа
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять