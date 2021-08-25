Магучих после объятий с россиянкой получила квартиру

Бронзовая призерка Олимпиады Ярослава Магучих получила квартиру за свое выступление в Токио. Накануне спортсменке вручили ключи от собственной квартиры в Днепре

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

На Играх в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревновании по прыжкам в высоту. Помимо награды Магучих запомнилась скандальными объятиями с россиянкой Марией Ласицкене.

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Тогда в защиту спортсменки выступили некоторые ее коллеги с заявлениями, что спорт вне политики. Больше всего "преуспел" в этом каратист Станислав Горуна, написавший матерный пост в соцсетях.

Так как Магучих еще является и военнослужащей, ее вызвали в Минобороны, где быстро нашли виновного в скандале – ее руководителей. Сама же спортсменка заявила, что "имеет честь быть военнослужащей".

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

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Примечательно, что вместе с Магучих квартиру получил участнику АТО Игорь Сулима. В 2014-м он прошел Иловайский котел, получил ранение и попал в плен. Боец пять лет ждал своей очереди на получение жилья вместе с женой и дочерью.

"Это очень круто, когда государство помогает и поддерживает олимпийцев и военнослужащих. Это приятно и мотивирует показывать еще лучшие результаты", – поделилась впечатлениями Ярослава.

Напомним, после олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене Ярослава попала под волну критики. Бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион

В ответ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магучих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.