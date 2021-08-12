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"Враг готов на все": мощное заявление Ярославы Магучих после обнимашек с россиянкой

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 августа, 19:21
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Украинская легкоатлетка сделала официальное заявление после скандала на Олимпийских играх. Спортсменка объяснила, что произошло в Токио
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Бронзовая призерка Олимпийских игр Ярослава Магучих еще раз объяснилась за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене в Токио.

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"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль!

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь быть военнослужащей Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!

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Я верная Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все.
Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!", – написала Магучих в соцсетях.

Ранее Магучих обставила россиянку, с которой обнималась, в рейтинге лучших высотниц мира.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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Медальный зачет Токио-2020
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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
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flag Италия ИталияIT
10
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