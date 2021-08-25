Магучіх після обіймів з росіянкою отримала квартиру

Бронзова призерка Олімпіади Ярослава Магучіх отримала квартиру за свій виступ в Токіо. Напередодні спортсменці вручили ключі від власної квартири в Дніпрі

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

На Іграх в Токіо Магучіх завоювала бронзову медаль у змаганні зі стрибків у висоту. Крім нагороди Магучіх запам'яталася скандальними обіймами з росіянкою Марією Ласіцкене.

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Тоді на захист спортсменки виступили деякі її колеги з заявами, що спорт поза політикою. Найбільше "досяг успіху" в цьому каратист Станіслав Горуна, який написав матюкливий пост в соцмережах.

Так як Магучіх ще є і військовослужбовцем, її викликали в Міноборони, де швидко знайшли винного в скандалі – її керівників. Сама ж спортсменка заявила, що "має честь бути військовослужбовцем".

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

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Примітно, що разом з Магучіх квартиру отримав учаснику АТО Ігор Сулима. В 2014-му він пройшов Иловайский котел, отримав поранення і потрапив в полон. Військовий п'ять років чекав своєї черги на отримання житла разом з дружиною і дочкою.

"Це дуже круто, коли держава допомагає і підтримує олімпійців і військовослужбовців. Це приємно і мотивує показувати ще кращі результати", – поділилася враженнями Ярослава.

Нагадаємо, після олімпійських обіймів з росіянкою Ласіцкене Ярослава потрапила під хвилю критики. Колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад в Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон

У відповідь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магучіх, Інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі будуть кусати лікті.