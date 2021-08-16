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Ей предложат деньги, и она уйдет: министр призывает прекратить травлю Магучих

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 августа, 11:21
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить критиковать украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих из-за скандала с объятиями с россиянкой Марией Ласицкене
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Магучих и Ласицкене обнимались после финала соревнований в прыжках в длину, где украинка завоевала бронзовую медаль, а россиянка стала олимпийской чемпионкой.

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Поведение украинки вызвало волну критики в СМИ и среди болельщиков, девушку даже вызывали на разговор в Минобороны, так как она является младшим лейтенантом ВСУ.

Однако Гутцайт считает, что нужно прекращать травлю 19-летней спортсменки, если мы не хотим потерять ее.

Министр спорта Вадим Гутцайт
Министр спорта Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"Ярослава 7 лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала.

Я уверен, что, когда она увидела реакцию, потом все поняла. Наверное, нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Но по Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить.

Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет.

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Скандал на взлете. Коллаж – "Сегодня"
Скандал на взлете. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters

А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали. Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше", – сказал Гутцайт в интервью Украинской правде.

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