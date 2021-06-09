"Гомофоб! Выключи ТВ!" Баюл проехалась по хореографу из России

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, проживающая в Лас-Вегасе, обвинила россиянина Алексея Железнякова в том, что тот пиарится за чужой счет

Чемпионка ОИ-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Знаменитая украинка Оксана Баюл продолжает воевать с россиянами на просторах Instagram. Ранее олимпийская чемпионка-1994 назвала дурой россиянку, обвинившую ее в наркозависимости. А теперь легендарная фигуристка гневно отреагировала на пост Алексея Железнякова, хореографа группы российского тренера Этери Тутберидзе.

Железняков жестко раскритиковал шоу, устроенное в Москве на ежегодной премии телеканала "Муз ТВ". Его реакция возмутила Оксану.

"Железняков опять пиарится за чужой счет. Гомофоб! – написала у себя в Instagram Баюл. – Не нравится – не смотри "Муз ТВ", выключи ТВ. Почему люди должны скрывать? Я уже молчу о его импровизации на тему поломанных кукол, которые оживают по ночам. Это нормально, железная логика... Про Тутберидзе и милдронат – молчок"

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Отметим, что, комментируя ранее шоу от "Муз ТВ", Железняков возмутился: "Это жесть, просто какое-то сборище фриков, днище и сатанизм. Что сегодня втюхивают нашему юному поколению! Один только Моргенштерн чего стоит, ублюдство же полное! В то время, когда я работал в шоу-бизе, было много разных людей – и да, были геи, и немало. Я совершенно к ним спокойно отношусь. Но то, что происходит сейчас, переходит все границы".

Отметим, что на днях Баюл посмеялась над видео с Путиным.

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