Баюл набросилась на российские СМИ: Это не люди, а черти

Олимпийская чемпионка из Украины разозлилась на российские СМИ за постоянные оскорбительные материалы о ней. Оксана Баюл назвала журналистов чертями

Оксана Баюл критикует российские СМИ

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Оксана Баюл жестко прошлась по российским СМИ. Негодование украинки вызвала очередная публикация в российской прессе, где Баюл сравнили с пьяной уткой. Ранее Баюл рассказала про скандальное ДТП в нетрезвом состоянии.

"Если не нравится, то не смотрите, что и o чем я говорю у себя на страничке. Что говорите вы в своих газетах… так это не люди, а черти которым надо продавать газеты. Я не первая и не последняя", – отреагировала на критику Баюл.

Ранее Баюл обрушилась на россиян за допинговые скандалы: Рыба всегда гниет с головы. По мнению фигуристки, в употреблении запрещенных препаратов в России виновато руководство местного спорта. Также она напомнила, что мельдоний запрещен детям и подросткам.

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