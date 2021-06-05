Обхохоталась: Баюл посмеялась над видео с Путиным

Знаменитая украинская фигуристка опубликовала в своих соцсетях видео с Путиным. Ее рассмешил момент, когда к президенту России обратилась женщина из зала

Оксана Баюл ответила на обвинения в алкоголизме и наркозависимости / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл поделилась на своей странице в Instagram коротким роликом с участием президента России Владимира Путина. На видео запечатлен кусок из пресс-конференции главы РФ.

К Путину обратилась женщина по имени Мария. В ответ президент России назвал ее по-дружески Маша, а она ответила ему тем же. Вероятно, поведение женщины и вызвало смех у Баюл.

Ранее мы уже писали, что Баюл была замечена в симпатии к Путину. Некоторое время назад Оксана не признавала победу Джо Байдена на выборах президента США, пока его не поздравит Путин. При этом, в своих сообщениях она называла его уважительно "Владимир Владимирович".

А вот к российским СМИ у нее отношение абсолютно противоположное. Недавно она заявила, что российские журналисты не люди, а черти.