Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Обхохоталась: Баюл посмеялась над видео с Путиным

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 июня, 07:32
Копировать ссылку
Знаменитая украинская фигуристка опубликовала в своих соцсетях видео с Путиным. Ее рассмешил момент, когда к президенту России обратилась женщина из зала
Оксана Баюл ответила на обвинения в алкоголизме и наркозависимости
Оксана Баюл ответила на обвинения в алкоголизме и наркозависимости / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл поделилась на своей странице в Instagram коротким роликом с участием президента России Владимира Путина. На видео запечатлен кусок из пресс-конференции главы РФ.

К Путину обратилась женщина по имени Мария. В ответ президент России назвал ее по-дружески Маша, а она ответила ему тем же. Вероятно, поведение женщины и вызвало смех у Баюл.

Ранее мы уже писали, что Баюл была замечена в симпатии к Путину. Некоторое время назад Оксана не признавала победу Джо Байдена на выборах президента США, пока его не поздравит Путин. При этом, в своих сообщениях она называла его уважительно "Владимир Владимирович".

А вот к российским СМИ у нее отношение абсолютно противоположное. Недавно она заявила, что российские журналисты не люди, а черти.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять