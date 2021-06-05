Скоро они скажут, что я пришелец из космоса: Баюл насмехается над истерией российских СМИ

Украинскую фигуристку сравнили с дикаркой в публикации на российском сайте. Автор статьи написал, что Баюл громко кричала и издавала странные звуки, а затем пыталась заняться сексом

Оксана Баюл смеется над российскими СМИ / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Украины Оксана Баюл отреагировала на публикацию в российском издании Spletnik, где украинку назвали дикаркой и сравнили с обезьяной. Не зря же Баюл назвала российских журналистов не людьми, а чертями.

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"Помню, как встретила русскую фигуристку Оксану Баюл. Это было то еще зрелище, полный провал, позор. Она выглядела, как дикарка, которая впервые увидела мир, громко кричала и издавала странные звуки. В какой-то момент она залезла на чернокожего парня и попыталась заняться с ним сексом. Просто позор. И, кстати, разве фигуристы не должны уметь танцевать? Ее движения были похожи на брачные игра обезьян", – говорится в блоге на сайте Spletnik.

Баюл отреагировала с юмором и предположила, что вскоре РосСМИ предположат о прибытии Оксаны из космоса.