Гольфист извинился за то, что гомофобно выругал себя после промаха (видео)

Джастин Томас угодил в скандал, не уследив за своим языком на Гавайях

Американский гольфист Джастин Томас был вынужден извиниться после того, как оскорбил сам себя во время соревнований на Гавайях. Пробив со 120 сантиметров мимо лунки, 27-летний спортсмен назвал себя "пед***м" (faggot).

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Соревнования транслировались в прямом эфире. Комментаторы в момент удара Томаса затаили дыхание и молчали, так что благодаря находившемуся рядом микрофону зрители отчетливо услышали произнесенное слово.

Организация Sports Media LGBT+, обратив внимание на этот случай, заявила, что использование гомофобных ругательств способствует дискриминации. Томас принес извинения.

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Джастин Томас / Фото: Reuters

"Этому нет оправданий. Я взрослый человек, у меня нет никаких причин говорить что-либо подобное. Это ужасно. Мне так неловко, я не такой человек, но, к сожалению, я сделал это. Мне нужно стать лучше. Это станет уроком. Приношу глубокие извинения всем, кого обидел", – цитирует гольфиста New York Post

Ранее мы писали, что глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил.

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