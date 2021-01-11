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Потом не отмоемся: престижный турнир по гольфу отказались проводить на поле Трампа

11 января, 09:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

По мнению организаторов, проведение турнира на поле политика нанесет ущерб организации

Организаторы престижного турнира по гольфу PGA Championship отказались проводить его на поле гольф-клуба в Бедминстере, которое принадлежит пока еще действующему президенту США Дональду Трампу. Напомним, перед этим в столице США сторонники Трампа пытались штурмом взять Капитолий. Погибло четыре человека.

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В Ассоциации профессиональных игроков гольфа США в интервью AP объяснили свое решение тем, что проведение турнира на поле скандального политика нанесет ущерб организации и помешает дальнейшему развитию и реализации программ.

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гольф Дональд Трамп

Источник: Сегодня|Спорт

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