Потом не отмоемся: престижный турнир по гольфу отказались проводить на поле Трампа

По мнению организаторов, проведение турнира на поле политика нанесет ущерб организации

Организаторы престижного турнира по гольфу PGA Championship отказались проводить его на поле гольф-клуба в Бедминстере, которое принадлежит пока еще действующему президенту США Дональду Трампу. Напомним, перед этим в столице США сторонники Трампа пытались штурмом взять Капитолий. Погибло четыре человека.

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В Ассоциации профессиональных игроков гольфа США в интервью AP объяснили свое решение тем, что проведение турнира на поле скандального политика нанесет ущерб организации и помешает дальнейшему развитию и реализации программ.

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