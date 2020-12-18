Редкие кадры отпуска: Шевченко собрал всех четверых сыновей на пляже

Тренер сборной Украины по футболу качественно проводит время с семьей

Зимнее межсезонье в украинском футболе позволило спортсменам и тренерам разъехаться в отпуска в самые разные уголки мира. Не стал исключением и главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко. 44-летний наставник наконец-то смог воссоединиться с семьей. Мы писали, что в ноябре Шевченко не мог вернуться к детям в Лондон.

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На этот раз с семьей бывший футболист встретился явно не в Британии, а в теплых краях. В пятницу вечером многодетный отец похвастался фотографией со всеми четырьмя сыновьями на пляже, а с одним – на поле для гольфа. Как известно, Шева является поклонником этой игры со времен выступления за "Милан". "Приятно проводить качественно время с семьей", – написал Андрей в соцсетях под редкими кадрами.

Напомним, Шевченко женат на бывшей американской модели Кристен Пазик. Они воспитывают сыновей: Джордана (16 лет), Кристиана (14), Александра (8) и Райдера-Габриэля (6).

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