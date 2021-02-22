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Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спорте

22 февраля, 23:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Волейболистки возмущены правилами турнира в Катаре

Неслыханный скандал вспыхнул в пляжном волейболе. Звезды сборной Германии Карла Боргер и Юлия Зюде решили бойкотировать турнир в Катаре из-за запрета на бикини.

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"Нам запрещают носить нашу рабочую одежду. Это единственная страна и единственный турнир, где правительство диктует, как нам делать свою работу. Мы возмущены этим", – сказала Боргер.

Турнир по пляжному волейболу FIVB World Tour пройдет в Дохе в марте. Девушек призвали отказаться от бикини на соревнованиях в столице Катара из уважения к культуре и традициям принимающей страны.

Боргер заявила, что, как правило, она счастлива адаптироваться к любой стране, но из-за сильной жары в Дохе бикини спортсменкам, по ее мнению, просто необходимы.

Зуде обратила внимание на то, что в 2019 году в Катаре делали исключения для спортсменок, соревновавшихся на чемпионате мира по легкой атлетике.

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"Мы задаемся вопросом, нужно ли вообще проводить там турнир", – заключила Боргер в интервью немецким СМИ.

Смотрите на Карлу Боргер в рабочей одежде.

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А это уже фото Юлии Зюде.

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