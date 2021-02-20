Ее выгнали из команды после таких снимков! Сексуальная волейболистка нежится на солнце

Волейболистка Кайла Симмонс вынуждена была завершить спортивную карьеру из-за травли. Ее откровенные фотографии в соцсетях настолько бесили руководство университетской команды, что девушку поставили перед выбором: спорт или Instagram. Кайла выбрала второе. Смотрите порцию ее свежих снимков.

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"Они действительно заставили меня стыдиться своего тела. Мне пришлось выбирать, хочу ли я оставаться спортсменом или чувствовать себя уверенно и иметь возможность чувствовать себя красивой", – признается Симмонс.

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Девушка не прогадала. У нее уже более 500 тысяч подписчиков.

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