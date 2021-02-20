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Її вигнали з команди після таких знімків! Сексуальна волейболістка ніжиться на сонці

20 лютого, 08:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кайла Сіммонс поділилася в соцмережах пікантними фото

Волейболістка Кайла Сіммонс змушена була завершити спортивну кар'єру через цькування. Її відверті фотографії в соцмережах настільки дратували керівництво університетської команди, що дівчину поставили перед вибором: спорт чи Instagram. Кайла вибрала друге. Дивіться порцію її свіжих знімків.

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"Вони дійсно змусили мене соромитися свого тіла. Мені довелося вибирати, чи хочу я залишатися спортсменом чи відчувати себе впевнено і мати можливість відчувати себе красивою", – зізнається Сіммонс.

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Дівчина не прогадала. У неї вже понад 500 тисяч підписників.

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Кайла Сіммонс
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