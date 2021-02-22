Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спорті

Нечуваний скандал спалахнув у пляжному волейболі. Зірки збірної Німеччини Карла Боргер і Юлія Зюде вирішили бойкотувати турнір в Катарі через заборону на бікіні.
Читайте також: Її вигнали з команди після таких знімків! Сексуальна волейболістка ніжиться на сонці
"Нам забороняють носити наш робочий одяг. Це єдина країна і єдиний турнір, де уряд диктує, як нам робити свою роботу. Ми обурені цим", – сказала Боргер.
Турнір із пляжного волейболу FIVB World Tour пройде в Досі в березні. Дівчат закликали відмовитися від бікіні на змаганнях у столиці Катару з поваги до культури і традицій країни, що приймає.
Боргер заявила, що, як правило, вона щаслива адаптуватися в будь-якій країні, але через сильну спеку в Досі бікіні спортсменкам, на її думку, просто необхідні.
Зюде звернула увагу на те, що в 2019 році в Катарі робили виключення для спортсменок, які змагалися на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
"Ми ставимо питання, чи потрібно взагалі проводити там турнір", – сказала Боргер в інтерв'ю німецьким ЗМІ.
Дивіться на Карлу Боргер у робочому одязі.
А це вже фото Юлії Зюде.
Читайте також:
- Красуня з UFC вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося
- Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода
- Балі, що ти робиш із людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
- Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
- "Я вже досить солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на все
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк