Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спорті

Нечуваний скандал спалахнув у пляжному волейболі. Зірки збірної Німеччини Карла Боргер і Юлія Зюде вирішили бойкотувати турнір в Катарі через заборону на бікіні.

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"Нам забороняють носити наш робочий одяг. Це єдина країна і єдиний турнір, де уряд диктує, як нам робити свою роботу. Ми обурені цим", – сказала Боргер.

Турнір із пляжного волейболу FIVB World Tour пройде в Досі в березні. Дівчат закликали відмовитися від бікіні на змаганнях у столиці Катару з поваги до культури і традицій країни, що приймає.

Боргер заявила, що, як правило, вона щаслива адаптуватися в будь-якій країні, але через сильну спеку в Досі бікіні спортсменкам, на її думку, просто необхідні.

Зюде звернула увагу на те, що в 2019 році в Катарі робили виключення для спортсменок, які змагалися на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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"Ми ставимо питання, чи потрібно взагалі проводити там турнір", – сказала Боргер в інтерв'ю німецьким ЗМІ.

Дивіться на Карлу Боргер у робочому одязі.

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А це вже фото Юлії Зюде.

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