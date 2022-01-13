Жестко! Беленюк отдал свое тело двум женщинам

Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио Жан Беленюк все еще не решил, продолжать ли ему спортивную карьеру до Игр-2024 в Париже.
Но на всякий случай 30-летний борец-депутат продолжает держать себя в форме.
В том числе при помощи массажных процедур.
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У себя в сториз Беленюк поделился видео, как его одновременно массажируют две женщины.
"Волшебницы!" – сделал им комплимент Беленюк.
И добавил:
"Так жестко меня давно не "мяли".
Ранее мы писали, что конкурент Жана Беленюка за место в сборной Украины в категории 87 кг Семен Новиков сменил спортивное гражданство и перебрался под знамена Болгарии.