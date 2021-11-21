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"Володя, снимай штаны!" Курьезный случай помог Беленюку остаться на Олимпиаде

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 ноября, 20:56
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Олимпийский чемпион Токио и народный депутат Украины рассказал, как его могли снять с Игр
Жан Беленюк в действии
Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters

Смешная ситуация произошла еще на стадии 1/4 финала Олимпийских игр. Выручил Жана Беленюка тренер сборной Украины по вольной борьбе.

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"В Токио из-за карантинных ограничений был один тренер на нас с Парвизом (Насибовым). Получается он вывел Парвиза на схватку, а меня уже вызывают на ковер, а некому выводить. Спрашивают: "А кто тебя будет выводить?"

Это четвертьфинал Олимпийских игр. Я подбежал к вольникам, а все тренеры сидят в шортах, а выводящий тренер должен быть в штанах. Я говорю: "Надо чтоб вывели, потому что могут снять с соревнований сейчас, вот так глупо".

Жан Беленюк дошел до финала в Токио-2020
Жан Беленюк дошел до финала в Токио-2020 / Фото: Reuters

И Григорий Данько (тренер сборной Украины по вольной борьбе) говорит: "Блин, нет ни у кого штанов. Там у Володи (тренер женской сборной), по-моему, штаны, но он пошел в автобус, а они едут уже на базу. Пойду, посмотрю".

Потом мне уже рассказывают, что приходит этот Григорий Данько в автобус, там этот Володя сидит, и он говорит: "Володя, снимай штаны". Вова такой: "Зачем вам мои штаны?" – не мог понять, что к чему. В итоге тот ему успел объяснить, времени мало было, меня уже вызывают, а ему нужно еще пойти штаны забрать.

Я уже пошел, а он только выбегает, догнал меня перед ковром, садится и пока мой тренер Владимир Шацких секундировал Парвизу он был вместо моего секунданта", – приводит слова Беленюка ua.tribuna.

Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Reuters

Напомним, что борец греко-римского стиля Жан Беленюк на Олимпийских играх в Токио завоевал единственную для Украины золотую награду!

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Гопак от Беленюка
Гопак от Беленюка / Фото: REUTERS

Ранее мы рассказывали, как главный конкурент Жана Беленюка на поездку на Олимпийские игры в Токио-2020 Семен Новиков принял решение выступать за сборную Болгарии.

Чемпион Европы украинец Семен Новиков будет выступать за Болгарию
Чемпион Европы украинец Семен Новиков будет выступать за Болгарию / Фото: Коллаж: Сегодня

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