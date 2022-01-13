Жорстко! Беленюк віддав своє тіло двом жінкам

Єдиний український чемпіон Олімпіади у Токіо Жан Беленюк досі не вирішив, чи продовжувати йому спортивну кар'єру до Ігор-2024 у Парижі.
Але про всяк випадок 30-річний борець-депутат продовжує тримати себе у формі.
Зокрема, за допомогою масажних процедур.
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У себе в сторіз Біленюк поділився відео, як його одночасно масажують дві жінки.
"Чарівниці!" – зробив їм комплімент Беленюк.
І додав:
"Так жорстко мене давно не "м'яли".
Раніше ми писали, що конкурент Жана Беленюка за місце у збірній України у категорії 87 кг Семен Новиков змінив спортивне громадянство та перебрався під прапор Болгарії.
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