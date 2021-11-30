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Беленюк подрался с подопечным Усика из "Миротворца" (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 17:04
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Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк попробовал свои силы в ринге, выбрав в спарринг-партнеры скандального боксера из команды Александра Усика
Беленюк вышел в ринг против Лапина
Беленюк вышел в ринг против Лапина / Фото: Коллаж: Сегодня

Жан Беленюк, не исключающий продолжения борцовской карьеры до Олимпиады-2024 в Париже, на время перевоплотился в боксера.

30-летний спортсмен-депутат провел спарринг с 24-летним Даниэлем Лапиным, выложив видео, как "прессингует" Лапина, у себя в сториз.

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Отметим, что Беленюк представляет категорию до 87 кг, а Лапин – до 79 кг. Но при этом Лапин (198 см) на две головы выше Беленюка (175 см).

Несколько раз Беленюку по ходу спарринга удалось прижать Лапина к канатам ринга и потрясти того ударами по корпусу. Но в целом за счет быстрых ног Даниэль уходил от жестких попаданий.

"Танк", – назвал Беленюка Лапин после спарринга.

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Отметим, что Даниэль Лапин является братом директора команды Александра Усика Сергея Лапина и сыном бывшего тренера Усика – Сергея Лапина-старшего. Выступает за промоутерскую компанию Usyk 17 Promotions.

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На профи-ринге у Даниэля Лапина – пять побед в пяти боях, последнюю добыл над поляком Мартынюком в Лондоне на вечере бокса, главным событием которого стал выигрыш Усика у Джошуа.

Против поляка Мартынюка Лапин дрался под украинским флагом – с сине-желтыми косичками.

Даниэль Лапин одержал пятую победу в карьере
Даниэль Лапин одержал пятую победу в карьере / Фото: matchroomboxing

Хотя еще в ноябре 2019 года Даниэль Лапин выступал... на чемпионате России в Самаре, представляя там аннексированный Крым – уже в первом раунде Лапин проиграл 0:5 Сергею Мурашеву из Екатеринбурга.

При этом, перебравшись впоследствии в Киев под крыло Александра Усика, Даниэль Лапин числится в базе сайта "Миротворец".

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – значится на странице "Миротворца", посвященной 24-летнему Лапину.

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