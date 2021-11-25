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Беленюк поставил на голосование вопрос о своем будущем

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 ноября, 15:13
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Олимпийский чемпион Токио-2020, являющийся также народным депутатом, предложил подписчикам определить, стоит ли ему продолжать спортивную карьеру
Жан Беленюк на Играх в Токио
Жан Беленюк на Играх в Токио / Фото: Reuters

Жану Беленюку пришло время определиться – завязывать с выступлениями в греко-римской борьбе или продолжать карьеру даже после олимпийского золота Токио, добытого с помощью курьеза.

Похоже, сам 30-летний борец для себя еще не определился, так как устроил голосование на эту тему у себя в Instagram.

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Опубликовав фото серебра Рио-2016 и золота Токио-2020, Беленюк спросил у фолловеров: "Бог любит троицу? Или хватит и две?"

Олимпийский чемпион Жан Беленюк
Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

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"Если да, то почему нет", – пошутила в комментариях прыгунья в высоту Юлия Левченко.

Большинство подписчиков советуют Жану продолжить карьеру до Олимпиады-2024 в Париже.

  • "Нужна еще одна медаль точно"
  • "И не одна"
  • "Ты еще тот танк"
  • "Ждем еще"
  • "Майк Джордан по сегодняшний день грустит о том, что им не дали попробовать побороться за седьмой титул. Лучше попробовать и будь как будет, чем потом всю оставшуюся жизнь жалеть и гадать"
  • "Все от состояния здоровья зависит и от внутреннего восприятия. Кому что доказывать? Себе разве что"

Семен Новиков и Жан Беленюк
Семен Новиков и Жан Беленюк / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что конкурент Жана Беленюка за место в сборной Украины в категории 87 кг Семен Новиков может сменить спортивное гражданство и перебраться под знамена Болгарии.

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